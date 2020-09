L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. L’AIC ha preso posizione contro la denuncia nei confronti dei giocatori. Oggi si dovrebbe sapere qualcosa su come Gianluca Pellino si stia muovendo. Anche ieri la squadra non si è allenata, trovando i cancelli del “Provinciale” sbarrati. L’AIC è dura per la mancata organizzazione degli allenamenti, ribadendo «vicinanza ai calciatori del Trapani» oltre alla possibilità di «riservarsi ogni più opportuna iniziativa a tutela dei propri associati».