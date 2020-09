L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania: «A Catania si vive di entusiasmo, il pubblico è impressionante. Calapai e Pinto sono i quinti migliori della categoria, bisogna accoppiarli con altri giocatori dello stesso valore. Campionato terribile con Palermo, Bari, Juve Stabia e Trapani? Non mi dispiace sfidare i verdetti iniziali avversi. Altri club hanno budget superiori, ma non è solo questo a definire la forza di un club. Bari? Una stagione in più con lo stesso organico li porterà ad essere avvantaggiati. Derby col Palermo e Boscaglia? E’ un allenatore in gamba. E il Palermo sta allestendo un organico di tutto rispetto»