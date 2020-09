L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mattia Maita, centrocampista del Bari: «Una cosa è certa: la conoscenza del mister, maturata in un anno e mezzo a Catanzaro, è un bel vantaggio sotto l’aspetto lavorativo. So cosa si aspetta da me sul campo. È un perfezionista, mi spinge a dare il massimo, al salto di qualità. Anche questo mi stimola ad essere carico a duemila. Non è difficile immaginare che questo Bari farà divertire i nostri tifosi».