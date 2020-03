L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo, a cavallo tra l’attuale e la prossima stagione. Sono diverse le situazioni da definire in vista del prossimo torneo, considerando anche che l’attuale campionato potrebbe terminare entro il 30 giugno, nella migliore delle ipotesi. Nel caso in cui si dovesse andare oltre, bisognerà capire come risolvere il problema contratti. La strada sembra quella della proroga degli stessi: «Il sistema sta lavorando nell’ottica di concludere i campionati entro il 30 giugno – ammette il d.g. del Palermo Rinaldo Sagramola – se si dovesse sforare oltre questo termine, non può che essere presa in considerazione una prorogatio dei contratti».