L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito alla situazione attuale dei campionati: «Sul mercato non credo che una settimana, o due di differenza, rispetto alla fine dei campionati possa travolgere le dinamiche, anche perché per le situazioni di riconferma faremmo qualche passaggio per tempo. Senza la matematica certezza della promozione, puoi solo prendere degli impegni, non credo che ci saranno effetti negativi ai nostri livelli. C’è da chiedersi, semmai, quanti saranno ancora in piedi, molte aziende del calcio già in sofferenza si scontreranno anche con quelle degli azionisti di riferimento per le difficoltà delle proprie aziende. C’è un’economia in stallo, molti imprenditori saranno più presi da condurre in porto le proprie società, io non so quanti si iscriveranno ai prossimi campionati. Potremmo ritrovarci con meno squadre e più giocatori da sistemare. Con una contrazione dei ricavi, si può verificare una contrazione dei compensi. Anche il costo dei cartellini potrebbe subire un ribasso. Io non so che mondo troveremo quando tutto sarà finito».