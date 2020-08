L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del Lecce e ripotare parole del presidente Sticchi Damiani.

«Ho una grande voglia di ricominciare; mai ho pensato di abbandonare – dice il presidente del Lecce, 45 anni -. I tifosi mi hanno emozionato, cantando e sostenendo tutti noi anche dopo lo scivolone in B. Domenica, dopo la partita col Parma, ci hanno aspettato fuori allo stadio per incoraggiarci, per ringraziarci: hanno apprezzato buona fede, impegno e dedizione di noi dirigenti, dello staff tecnico e dei giocatori. Il Lecce riparte con serietà e con rinnovate ambizioni».

Tempi ristretti, per programmare mercato e nuovo campionato: ci sarà una rifondazione dell’organico?

«Io opterei per la continuità, se fosse possibile. Certo, il Lecce non ha bisogno di vendere i suoi giocatori più in vista, come Mancosu, Falco, Petriccione e altri.

Se qualche tesserato avrà aspirazioni di andare a giocare altrove, dovrà essere valutato in modo congruo da chi intende acquistarlo. Con noi restano solo quelli che hanno piacere di onorare la nostra maglia».