L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle strategie di mercato del Bari. La necessità per i galletti è ringiovanire la difesa.

Chi ha costruito il primo Bari di Serie C non ha badatoaspese, ma nemmeno alla carta d’identità – scrive il quotidiano -.

Ha prevalso l’idea che, per vincere il campionato e tornare in B, occorreva affidarsi esclusivamente a uomini con tanto di curriculum e carriera alle spalle.

Solo briciole, in taluni casi nemmeno quelle, per i più giovani in organico (Corsinelli, Esposito, Pinto, Cascione). Adesso il Bari vuole seguire la linea verde.