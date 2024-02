Gazzetta dello Sport: “Primavera Palermo, Cutrona para un calcio di rigore ma contro il Bari è solo pari”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Primavera del Palermo che contro il Bari ha pareggiato.

Alla fine è andata bene al Palermo: un pareggio in rimonta su un campo difficile. Ha da recriminare sicuramente di più il Bari che ha fallito allo scedere un calcio di rigore. Per i rosanero un buon punto, anche perché interrompe la striscia di sconfitte di fila (tre).

Di Benedetto ha schierato dall’inizio l’ultimo arrivato, Bevilacqua (preso in prestito dall’Atalanta). Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato poco dopo la mezzora con Colangiuli, che ha approfittato di un’incomprensione tra due difensori del Palermo per battere Cutrona. Al 42’ il pareggio di Kubi, al rientro, bravo a trasformare in gol una rapida ripartenza.

La ripresa è stata equilibrata, ma la chance più grossa l’ha avuta il Bari, dagli undici metri, a pochi secondi dal novantesimo: Cutrona però ha ipnotizzato Leone e ha permesso ai rosanero di tornare a casa con un punto prezioso. Nella circostanza, espulso Di Benedetto per proteste. In classifica, il Palermo sale a quota 24, sempre a tre lunghezze dalla zona playoff. Sabato prossimo, a Carini, i rosanero riceveranno lo Spezia. Obiettivo, conquistare la prima vittoria del 2024.