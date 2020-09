L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del mercato della B. Si è scatenato il mercato degli attaccanti e il Pordenone ha definito uno di quelli che potrebbe essere uno degli affari più importanti di questa sessione – scrive il quotidano-, preso Davide Diaw dal Cittadella per una cifra vicina ai due milioni.

La corsa a Pettinari resta aperta, in attesa degli sviluppi della situazione a Trapani. Ma il Pordenone si muove anche su altri fronti per ridare l’assalto alla Serie A: come portiere attende Vicario (ex Perugia) dal Cagliari ma nel frattempo valuta Scuffet (ex Spezia) dell’Udinese, mentre a centrocampo (dove Misuraca ha rinnovato fino al 2023) è serrato l’assalto al Genoa per avere Calò (ex Juve Stabia). Iemmello (ex Perugia) è stato sondato da tanti, ma con la B potrebbe aver chiuso: c’è l’accordo per il prestito in Spagna al Las Palmas e bisogna solo definire la parte di ingaggio che gli dovrà corrispondere il Benevento, proprietario del cartellino.