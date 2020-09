L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della scelta di Gomez. C’è l’Atalanta nel futuro del Papu. La bomba è stata disinnescata alla svelta, anzi in fondo non c’è proprio mai stata: l’impressione è che, alla fine, sia stato soltanto il solito tormentone già visto negli anni scorsi.

L’Al-Nassr ci sta provando e si è spinto in Italia per tentare di convincere il capitano dell’Atalanta a spostarsi verso Est. L’assegno pronto ha tanti zeri, roba da fare perdere le certezze a chiunque: secondo i rumors, sfiora gli 8 milioni annui. Anche Gomez, per un istante, avrà forse vacillato di fronte a quelle cifre da Paperone, ma l’impressione, in effetti, è che i ragionamenti non gli abbiano fatto perdere più di tanto il sonno