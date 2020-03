Il Palermo domenica sarà impegnato in trasferta contro il Corigliano, un match importantissimo visto che è l’ultima gara prima dello scontro diretto contro il Savoia che potrebbe decidere il campionato. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero, con Rosario Pergolizzi che non vuole nessun calo di concentrazione per il match di domenica, viste le due trasferte fondamentali. Il tecnico palermitano ieri a Carini a urlato per incitare la squadra a dare il massimo e ha iniziato a lavorare sulle impostazioni tattiche, con ogni probabilità si andrà verso undici riconferme, ovvero la stessa formazione che ha battuto 4-0 il Nola. La sensazione è che Vaccaro non dovrebbe far tornare Crivello al centro della difesa. Ieri, infatti, il difensore palermitano è stato schierato nel ruolo di terzino sinistro. Anche Peretti molto probabilmente verrà riconfermato al centro della difesa, viste le buone prestazioni. L’unico dubbio riguarda il ruolo di centravanti nel tridente, il duello è tra Ricciardo e Sforzini, ma l’attaccante messinese, dopo essere tornato titolare domenica scorsa, sembra nettamente favorito per la riconferma contro il Corigliano.