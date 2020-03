«Giochiamo due partite fuori casa, però,finora, ovunque siamo andati è come se avessimo giocato al Barbera per la nutrita presenza dei nostri tifosi, non avere i nostri supporter al seguito ci dispiace molto. Aldilà delle facili speculazioni, probabilmente a Torre Annunziata con il Savoia ci sarebbero stati anche duemila tifosi, se ce ne fosse stata la capienza. Avremmo giocato in una cornice di pubblico, tra i tifosi di casa e i nostri, incredibile. Se non ci fosse stata questa emergenza nazionale avrei preferito di gran lunga giocare con il Corigliano con il Savoia a porte aperte». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito al decreto imposto dal premier Conte sull’emergenza Coronavirus riguardo le manifestazioni sportive a porte chiuse.