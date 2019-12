L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «Ci teniamo a chiudere bene l’anno. Sono stati 5 mesi intensi, vogliamo andare in vacanza con una bella vittoria. Troina sarà anche un paese piccolo, ma la squadra di Boncore gioca bene, sa difendere e ripartire, e in trasferta ha vinto spesso, magari di misura senza subire gol. Inoltre ha tanti palermitani che forse tifano Palermo, come dicono nelle interviste, ma che poi in campo danno l’anima. Quindi, come mi ostino a ripetere ogni settimana, vincere non sarà facile. Gli avversari ci conoscono, ci studiano anche attraverso tv e cercano in ogni modo di limitarci. Ma noi, pur rispettandoli, abbiamo comunque un solo obiettivo: i 3 punti, per avvicinarci sempre più al traguardo finale. Direi che al 99% la squadra è fatta. Devo solo scegliere l’under da schierare in mezzo al campo. Sforzini? E’ convocato, ma ha svolto solo 2 allenamenti con i compagni ed è fermo da un po’. Mercato? Con la società il confronto è continuo. Ho sempre detto che bisognava aspettare la fine del girone d’andata per avere un quadro completo. Adesso ci siamo. La priorità è recuperare Sforzini al 100%. Per quanto riguarda Santana, è ovvio pensare che un giocatore della sua caratura vada sostituito, anche a livello numerico. La società sa tutto, e se lo riterrà opportuno, si muoverà di conseguenza. In uscita? Noi non tratteniamo nessuno a forza».