L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Davide Boncore, tecnico del Troina: «Tutti disponibili e grande fiducia che deriva dal lavoro che abbiamo fatto, non ci lasceremo intimorire». Dalla provincia ennese saranno in tanti a recarsi nel capoluogo. Occasione storica per la cenerentola Troina, che sarà accompagnata anche dal sindaco Fabio Venezia.