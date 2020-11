L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Palermo sul Monopoli, riportando le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore dei rosano.

Il 3-0 non ammette repliche. A farne le spese i pugliesi, che con coraggio hanno cercato di affrontare i rosanero a viso aperto. Ma stavolta i rosa hanno lasciato poco spazio agli avversari.





«Abbiamo affrontato la partita col necessario furore agonistico – ha detto il Boscaglia a fine partita –. È questo il Palermo che mi piace, anche se il secondo tempo non mi ha lasciato completamente soddisfatto. Per un’ora

è stato davvero un Palermo imponente»



Per il Palermo è stata la prima vittoria della stagione con 3 gol all’attivo. E primo gol in maglia rosanero per Marconi, sempre più leader della difesa.