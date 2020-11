L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulle misure restrittive in vista del Natale.

Chi vuole andare fuori dalla propria Regione per trascorrere le festività nella seconda casa dovrà farlo prima dell’entrata in vigore dei divieti. Dalla settimana precedente il Natale al giorno dell’Epifania non sarà più consentito spostarsi tra le Regioni, anche se in fascia gialla.





Potrebbe essere previsto il ritorno nella casa di famiglia per trascorrere le feste con i genitori anziani. Si valuta la concessione della deroga per gli studenti che hanno spostato la residenza o il domicilio nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio e vogliono tornare a casa per le vacanze.

Verrà confermato il coprifuoco alle 22. All’interno del Governo c’è chi preme per prorogare questo limite alle 24 nei giorni di Natale e Capodanno, ma è una linea che difficilmente potrà essere accolta.