Gazzetta dello Sport: “Paulo d’Arabia. Dybala lascia la Roma, offerti 80 milioni per 3 anni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro dell’ex rosanero Dybala.

Questo Ferragosto sarà diverso dagli altri per Paulo Dybala, segnato da un’atmosfera di incertezza. Che si tratti di un addio o di una permanenza, le emozioni saranno intense: lacrime di dolore nel caso di una partenza o di gioia se si riuscisse a continuare insieme, anche se quest’ultima opzione sembra sempre più remota. Da ieri, Dybala sembra molto più vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, con l’Al-Qadsiah pronto a fare un’offerta che potrebbe convincere l’argentino a lasciare la Roma.

I fatti

L’incontro decisivo si è svolto ieri mattina, quando Carlos Novel, che cura gli interessi di Dybala, ha incontrato la dirigenza saudita. Gli arabi hanno migliorato la loro offerta precedente di 20 milioni a stagione (per tre anni), portandola a 25 milioni più bonus, per un totale di oltre 80 milioni di euro. Dopo l’incontro, Novel ha discusso la proposta con Dybala durante una cena a Roma. Intanto, la dirigenza della Roma, rappresentata da Lina Soulokou e Florent Ghisolfi, si trovava a trattare con un rappresentante arabo per altre questioni di mercato.

La situazione

Mentre Dybala si allenava a Trigoria, Novel chiedeva alla Roma di liberarlo come free agent, richiesta prontamente respinta dal club. La Roma spera che la situazione si risolva rapidamente, per evitare che questa incertezza comprometta l’inizio del campionato. Dybala, dal canto suo, ha preso qualche giorno per riflettere sul suo futuro.

I conti

Il possibile addio di Dybala alla Roma potrebbe essere dovuto alla sua percezione di aver perso centralità nel progetto di De Rossi, che preferisce esterni fisicamente potenti, come Soulé, piuttosto che un giocatore con le caratteristiche di Dybala. Inoltre, il contratto pesante dell’argentino (7 milioni di euro, con potenziali bonus che potrebbero farlo salire a 9 milioni) rappresenta un onere significativo per la Roma.

La storia

Dybala è arrivato in Italia nel 2012, iniziando la sua avventura con il Palermo. Con il tempo, è diventato uno dei giocatori più amati dai tifosi, contribuendo alla promozione in Serie A e raggiungendo la doppia cifra in gol nel 2014. La sua crescita ha attirato l’attenzione della Juventus, che lo ha acquistato per 40 milioni di euro. A Torino, Dybala ha conquistato scudetti, coppe e ha vissuto notti magiche in Champions League, diventando “La Joya”.

Dopo sette anni con la Juventus, segnati da successi e difficoltà, Dybala è stato svincolato, concludendo la sua avventura in lacrime. Successivamente, è approdato alla Roma, dove ha vissuto due stagioni intense, tra momenti brillanti e infortuni, che hanno suscitato dubbi persino in Totti. Nonostante abbia trascinato la Roma fino alla finale di Europa League, segnando anche nella partita contro il Siviglia, il futuro di Dybala sembra ora incerto. Con il possibile trasferimento in Arabia Saudita, la sua storia nel calcio italiano potrebbe presto giungere a una conclusione.