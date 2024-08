Gazzetta dello Sport: “Sekulov alla Sampdoria, è ufficiale. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Nikola Sekulov è ufficialmente un nuovo rinforzo per l’attacco della Sampdoria, arrivando in prestito con obbligo di riscatto dalla Juventus Next Gen. Il jolly offensivo italo-macedone avrà così una nuova opportunità significativa in Serie B, una categoria che ha già assaporato brevemente nella prima metà della scorsa stagione con la Cremonese.

Nel frattempo, anche il Frosinone si è mosso sul mercato, alla ricerca di un difensore dopo l’infortunio di Cittadini. Uno dei nomi che piacciono è Giorgini del Südtirol, dove è stato annunciato il rinnovo di Casiraghi fino al 2026.

Inoltre, continua il periodo di prova per lo svincolato Roberto Soriano alla Salernitana. Reduce da un lungo stop, Soriano è ora sotto osservazione da parte di Martusciello, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Serie C:

Tra le operazioni concluse:

Simone Ganz (Pontedera) al Novara

Bocic (Catania, ha lasciato il Taranto) al Latina

Il portiere Livieri (Pisa) all’Ascoli (che gira Bolletta al Gubbio)

Plaia (in prestito dalla Roma) al Perugia

Celeghin dalla Triestina al Giugliano