L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul passaggio di proprietà in casa Parma. Ieri è uscita di scena Link International, la holding di Hong Kong guidata da Lizhang. Dopo un accordo raggiunto in dicembre, che distribuiva le quote del Parma dando il 60% delle azioni ai soci parmigiani, il 30% ai cinesi e il 10% ad una società di azionariato popolare, Lizhang si è nuovamente volatilizzato, adducendo l’impossibilità di completare l’operazione finanziaria dell’aumento di capitale a causa del coronavirus. Adesso, il 99% delle quote è detenuto da “Nuozo Inizio”, mentre l’1% a PPC. La società principale è guidata dai 7 imprenditori parmigiani (Barilla, Dallara, Del Rio, Ferrari, Gandolfi, Malmesi e Pizzarotti) che hanno rifondato il Parma Calcio nel 2015. Formalmente non cambia nulla, il presidente resta Pizzarotti. Nel mentre, il DS Faggiano dovrà gestire il caso Gervinho, messo fuori rosa, anche perché il Parma considera formalizzato il suo passaggio all’Al Sadd.