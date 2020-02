L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul triste momento del Catania. Dal sogno all’incubo: dalla prospettiva di lottare per la B alla paura di precipitare nella zona rossa. Lo ha ammesso Cristiano Lucarelli, rimasto da solo. Ha provato anche a fare il mercato allacciando rapporti col Livorno e non solo. Ma non è riuscito a convincere giocatori ad accettare un Catania in caduta libera sotto ogni aspetto. «Resterò anche se il Catania dovesse affondare. E non è una questione di soldi, ma di principio. Se dovessi farvi leggere la cifra della busta paga di ottobre vi rendereste conto. Ho chiesto aiuto, nessuno mi ha dato una mano. Bisogna evitare i playout e salvarsi senza sofferenze». I tifosi hanno apprezzato le sue parole, giudicandole come quelle di una persona vera. Ieri è stato il giorno della ratifica delle dimissioni di Lo Monaco, che lascia con il consenso del Cda, il ruolo di Amministratore Delegato, ma resta Direttore Generale. Al suo posto Giuseppe Di Natale, ingegnere palermitano.