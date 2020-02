L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta le doti del capitano Santana, leader fuori dal campo. L’argentino continua ad esserci per i suoi compagni, tra una seduta di fisioterapia e l’altra. Lui sta sempre là, in panchina, in casa e in trasferta perché spesso parte anche con la squadra. Tutti lo ascoltano e Pergolizzi gli ha consegnato i galloni di allenatore aggiunto. Non è un caso che poi alla fine tutti lo cerchino per abbracciarlo. Lo ha fatto Mauri dopo aver messo dentro il rigore dell’1-0 con il Marsala e Pelagotti dopo la vittoria con l’FC Messina, che gli ha dedicato un tributo su Instagram. L’argentino si era schierato dietro la porta per caricare la squadra e dare suggerimenti. Santana lo ha chiesto Pergolizzi e il tecnico gli ha detto “Mario vai e mettiti lì”. Santana, da dietro i tabelloni pubblicitari ha iniziato a dare direttive, ad incitare la squadra. La squadra dietro ha avuto un appoggio continuo che ha trasmesso i messaggi della panchina. Alla fine anche Peretti, che ha giocato con una spalla lussata, si è fatto una lunga corsa per ringraziarlo. Sono le immagini che fotografano la coesione di uno spogliatoio concentrato sulla vittoria finale.