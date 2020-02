Attraverso il prorpio profilo “Instagram”,

Manca sempre meno alla trasferta di Palermo, che ci vedrà riscendere in campo, al Renzo Barbera, per disputare la 24ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Chiunque volesse sostere i nostri ragazzi in questo importante e delicato match, può farlo facilmente! A disposizione un bus, con partenza da Biancavilla, domenica 16 febbraio, alle ore 9.00, più biglietto valido per assistere al match, per un totale di 20 EURO A PERSONA. Chiunque volesse aderire, ci contatti al 388 1059243 e al 328 9226506. Entro e non oltre mercoledì 12 febbraio. Che aspetti? Non fartelo raccontare!