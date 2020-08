L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della panchina del Palermo. Tra qualche ora i rosanero sapranno se Boscaglia rimarrà all’Entella oppure no.

Intanto, l’alternativa – scrive il quotidiano – potrebbe essere l’ex terzino rosanero Diana. Il tecnico bresciano non può vantare l’esperienza di Boscaglia e non ha mai vinto la C da allenatore, ma è un profilo che il Palermo sta attenzionando.

È giovane (classe ‘78), il suo Renate ha abbinato qualità di gioco e risultati, conosce la piazza per averla vissuta da calciatore e il girone meridionale dellaSerie C per aver guidato la Sicula Leonzio un paio di stagioni fa, subentrando a Rigoli e centrando una tranquilla salvezza – conclude il quotidiano -.