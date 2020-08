L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di Roberto Boscaglia, torna in cima alla lista del Palermo.

L’allenatore gelese è stato sin dalla prima ora in cima alla lista dei desideri di Sagramola – scrive il quotidiano -, che ha avuto modo di conoscerlo (e apprezzarlo) ai tempi del Brescia. Il presidente dell’Entella Gozzi deciderà entro oggi o al massimo domani il futuro dell’allenatore. Il Palermo

finora ha proposto a quasi tutti gli allenatori contattati un anno di contratto più rinnovo automatico in caso di promozione: per convincere Boscaglia

potrebbe fare un’eccezione.