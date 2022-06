L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione in panchina del Cosenza.

L’accordo per la conferma di Bisoli via via si fa sempre più complicato. Di certo c’è che il neo ds Roberto Gemmi ha avviato diversi contatti, ma perdono quota le ipotesi Aglietti e Longo.

Resta in piedi la pista Cosmi e, contestualmente, spuntano due novità, quella di Di Biagio, ma soprattutto quella di Dionigi, fermo in questa stagione perché ancora sotto contratto con il Brescia.