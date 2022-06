Come si legge su “TuttoB” prosegue, in casa Parma, il casting per il nuovo responsabile dell’area tecnica, colui il quale dovrà rimpiazzare Javier Ribalta e, in sinergia con Mauro Pederzoli e Massimiliano Notari, occuparsi del mercato dei crociati. Dopo il corteggiamento con Ariedo Braida ed i rumors attorno al nome di Riccardo Bigon, negli ultimi giorni ha preso corpo la candidatura di Mauro Meluso.