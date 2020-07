L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul piano dei rinnovi del Palermo. I senatori sono in stand by, ma forti delle intese trovate l’estate scorsa. Il paradosso è che calciatori come Pelagotti, Crivello, Lancini e Martinelli risultano svincolati. Non ci sono pericoli di fuga, però. Il loro legame al Palermo è certificato dalla parola e assume valore di impegno da parte della società.