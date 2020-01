L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul centro sportivo del Palermo. Scendono le quotazioni dell’ex campo rom, stabili quelle dell’area accanto all’ippodromo. Stamattina nuovo vertice a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione, tra il Palermo, l’assessorato al Territorio e il Comune per discutere sul progetto del centro sportivo rosanero. Il Palermo spera di uscire dalla riunione con un passo in avanti. Sull’utilizzo dell’ex campo rom si è opposta Legambiente, ricordando la vicinanza con la riserva naturale della Favorita. Anche il Comune sembra tendere verso un’inserimento dell’impianto nei pressi dell’Ippodromo. In quell’area ci sono altri impianti sportivi come lo stadio e la piscina comunale.