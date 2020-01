Francesco Ferraro, allenatore della Cittanovese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Oplontini.com”. Ecco quanto affermato: «Savoia? Non ho visto il match di andata ma domenica giocheremo contro la squadra che esprime il miglior calcio del girone. E’ una squadra forte con un allenatore importante. Conosco la piazza; per noi è una partita proibitiva ma proveremo a dare il massimo per cercare di portare a casa, il miglior risultato possibile. Poco mi interessa della diatriba tra Savoia e Palermo. Non ho visto nulla, ne’ voglio vedere alcunché. Noi facciamo parte del loro stesso campionato ma lottiamo per obiettivi diversi per cui non voglio entrare nel merito di queste questioni. Lotta Palermo-Savoia? Credo che sino alla fine, se lo contenderanno Savoia e Palermo. Ho avuto modo di vedere alcune immagini, e credo che Savoia esprima un calcio più gradevole ma, come ho già detto, sarà una lotta che si deciderà soltanto nelle ultime giornate».