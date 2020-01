L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida con l’FC Messina. Il Palermo è camaleontico per emergenza e per esigenza. Gli infortuni e le assenze hanno costretto l’allenatore a cambiare spesso modulo. Pur con qualche difficoltà, il coraggio di cambiare ha portato 6 punti in 2 gare che hanno certificato una consapevolezza: i rosanero sono in grado di esprimersi con tre moduli diversi. La squadra sa cambiare, dall’inizio e in corsa, e questo può disorientare gli avversari che ormai avevano imparato a tamponare la versione classica dell’undici titolare. Anche Utro del Marina di Ragusa, che domenica aveva preparato la gara pensando di trovare il Palermo con la difesa a tre, è rimasto spiazzato dal passaggio alla difesa a quattro. E’ da quel momento che i rosanero hanno trovato con più facilità la via della porta.