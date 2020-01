L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida contro l’FC Messina. Resta da capire se Crivello giocherà da terzino o esterno di centrocampo. Sono in ballo entrambe le opzioni a seconda del modulo a tre oppure a quattro. E su questo dilemma vivrà la posizione di Langella che in questi giorni si dividerà tra terzino o mezzala. Lo stesso dicasi per Accardi dall’inizio. L’unica cosa che sembra certa è l’utilizzo del tridente con Felici, Sforzini e Floriano.