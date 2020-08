L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’inizio delle visite mediche pre-ritiro. Hanno iniziato il capitano Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi e Floriano. Con loro anche Corsino e Marong, due elementi

che partiranno in prova per il ritiro di Petralia Sottana. A svolgere le visite anche tre giocatori provenienti dalla Berretti del Palermo: Matranga, Florio e Cangemi. Nei prossimi giorni sono attesi in città Lancini, Martin e Martinelli.