L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonio Calabro, nuovo tecnico del Catanzaro:

«Non faccio promesse se non sono sicuro di poterle mantenere – prosegue Calabro – preferisco partire in sordina, magari con 100 persone allo stadio, e chiudere la stagione davanti a 10mila tifosi: significa che avremmo fatto tutti quanti benissimo e in piena sintonia. Al direttore sportivo ho richiesto tre difensori, i più forti in questo momento». Uno dei tre potrebbe essere Alessandro Ligi, accostato al Palermo nelle ultime settimane.