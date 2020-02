L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida col Nola. Al centro della difesa tornerà la coppia Lancini-Crivello, con Vaccaro a sinistra e Doda a destra. Accanto a Martin ci sarà certamente Martinelli e uno tra Langella e Kraja. In avanti, Felici è in vantaggio su Silipo, Ricciardo su Sforzini, Floriano è certo di giocare. Oggi la rifinitura a porte chiuse al “Barbera”.