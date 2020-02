L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle prestazioni di Malaury Martin, centrocampista del Palermo. Il francese dovrà far valere esperienza, qualità e personalità. Contro il Licata, Pergolizzi gli aveva preferito Mauri, che aveva fatto bene di recente. Rotto l’incantesimo in trasferta, fatto rifiatare il titolare, il tecnico tornerà nel solco della tradizione. Nessuna possibilità di vederli assieme. Ora tocca a Martin rispondere con una prestazione all’altezza delle aspettative. E’ in casa che il francese si è espresso meglio, i campi di provincia lo hanno sempre penalizzato, al contrario del Barbera dove gli avversari fanno più fatica a pressare in maniera asfissiante il regista rosanero. Pergolizzi spera di rivedere il miglior Martin, quello che prende palla dai difensori, detta i tempi di gioco, allarga e verticalizza a seconda delle situazioni, si inserisce e prova qualche conclusione dal limite.