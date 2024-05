Gazzetta dello Sport: “Palermo con Mignani solo se va in serie A. Pronti Inzaghi e Zanetti”

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il futuro di Michele Mignani come allenatore del Palermo è incerto e strettamente legato alla promozione in Serie A. Se il Palermo non dovesse ottenere la promozione attraverso i playoff, sembra che Mignani potrebbe non rimanere alla guida della squadra. La dirigenza del club sta già valutando potenziali sostituti, con Paolo Zanetti e Filippo Inzaghi che emergono come candidati principali.

Paolo Zanetti, che ha già avuto successo in Serie B con il Venezia, e Filippo Inzaghi, che ha vinto la stessa categoria con il Benevento, sono entrambi considerati profili adeguati non solo per la Serie B, ma anche per un possibile futuro in Serie A. Entrambi gli allenatori sono in cerca di riscatto dopo esperienze meno fortunate in altre squadre, rispettivamente con Empoli e Salernitana.

La situazione rimane fluida e soggetta a cambiamenti, specialmente con la prossima partita cruciale contro l’Ascoli e i playoff in arrivo. La dirigenza del Palermo, consapevole delle sfide che attendono la squadra, sta facendo i primi passi per assicurarsi di avere opzioni valide per la panchina nella prossima stagione, indipendentemente dagli esiti immediati.