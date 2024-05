City Group, disastro Troyes: dura protesta dei tifosi. Il comunicato della società (VIDEO)

Caos sul finale del match che il Troyes stava pareggiando contro il Valenciennes per 1-1.

La squadra di proprietà del City Group si trova in una situazione di classifica davvero molto brutta, a -7 dalla salvezza e i tifosi nella serata di ieri hanno espresso tutto il loro malcontento. Dagli spalti i supporters di casa hanno lanciato fumogeni sul campo. In risposta, i giocatori hanno rimandato alcune di queste bombe fumogene verso il popolare stand.

Di seguito un comunicato del Troyes in merito all’accaduto e una clip:

“ L’ESTAC Troyes condanna il comportamento di una minoranza di tifosi dopo la partita casalinga di questa sera contro il Valenciennes. In diverse occasioni sono stati lanciati ordigni pirotecnici dalle tribune sul campo, il che alla fine ha impedito la fine della partita. Queste azioni hanno portato l’arbitro a non avere altra scelta se non quella di sospendere la partita prima della sua conclusione. Il contesto di delusione dei tifosi non giustifica né attenua questo comportamento, e aspettiamo ora di conoscere le decisioni delle autorità calcistiche “.

Un comunicato che ha scatenato molti commenti forti sui social, in particolare contro i proprietari, il City Group.

Historic clubs being used as pawns by the City Group system. The record signing for Troyes has never played for them. Shipped off to Girona and then Manchester City! Troyes being used for financial gain for the City Group. Terrible for the fans as the club simply becomes an… https://t.co/FYiAsrGFVx

— OddAlerts.com (@OddAlerts) May 4, 2024