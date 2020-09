L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Daniele Di Donato, allenatore del Trapani ed ex calciatore del Palermo:

«Corrado? Ha voglia di migliorarsi, nonostante sia un 2000. Un giocatore che tutti vorrebbero avere: è un soldato. Più gioca, più si allena e più diventa forte. È da B, però ha fatto la scelta giusta. Palermo è il passaggio giusto in C in una grande piazza che vuole vincere. Corsa e tecnica fa

la fascia 100 volte. Concorrenza con Crivello? È normale che quando vai

a giocare in squadre importanti la competizione si alzi. Per lui sarà una

forma di crescita che gli potrà fare soltanto bene e gli permetterà di imparare. Intelligente, saprà sfruttare le occasioni. Palermo? Hanno preso una buon allenatore, per la categoria è il top. Mi pare che sia stiano

muovendo bene sul mercato, anche se ora serviranno le ciliegine per completare un buon organico. Uno su tutti il bomber, se non hai una

attaccante da doppia cifra è difficile salire in B».