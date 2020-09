L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla rosa del Palermo.

Si annunciano confronti serrati: in difesa a sinistra tra Crivello e Corrado per il ruolo di terzino, a metà campo tra Martin e Palazzi, in attacco tra Saraniti e Lucca. Sono questi i principali dubbi che Boscaglia dovrà sciogliere in vista della prima giornata di campionato.