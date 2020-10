L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. L’errore da non commettere è addossare le colpe al tecnico Boscaglia e al suo staff, non sarebbe coerente con la scelta fatta in estate e con le condizioni in cui si è ritrovato a lavorare.

Il Palermo può permettersi questa partenza ad handicap? L’avvio è già da zona retrocessione.