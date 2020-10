L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul malumore dei tifosi del Palermo. Tre partite senza vittorie e senza segnare hanno scatenato la rabbia verso i dirigenti. «Organico incompleto, bisognava prendere l’attaccante di categoria. Ma quello che veramente critico alla società è il tempo che si è perso per prendere l’allenatore, andare in ritiro e assemblare la squadra» commenta Mimmo Boscolo. Dello stesso tenore le parole di Emanuele Giglio: «Il Palermo sarà una squadra non prima di 5-6 partite e la colpa è della società che ha sottovalutato il precampionato senza amichevoli e con giocatori arrivati in ritardo e fuori condizione».

C’è poi chi addirittura profetizza un campionato di grande sofferenza come Agnese Venturella: «Un punto in 3 partite ci fa capire che, più

che un anno di transizione, sarà una lotta terribile per non retrocedere. Ci continuano a raccontare che la punta non serve, ma le altre squadre tirano e segnano proprio perché hanno i bomber».





Forti critiche anche per la presidente Mirri. «Dopo questo anno, è meglio che Mirri venda tutte le quote a un imprenditore che abbia soldi. Non siamo all’altezza di lottare per la B» scrive Marco Mannara.