L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Marco Marchionni, allenatore del Foggia.

«Di fronte avremo una squadra molto forte, costruita per vincere e non possiamo permetterci cali di concentrazione -dice il trainer alla vigilia-. Queste sono quelle partite in cui sarebbe stato importante avere il supporto dei nostri tifosi».





Sulla formazione ci sono pochi dubbi, rientreranno Del Prete e Curcio. Non convocato, come prevedibile, Federico Gentile.