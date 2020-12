L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’approdo di Mario Balotelli al Monza.

La telefonata di Silvio Berlusconi lo ha commosso. Adesso non vuole rilasciare alcune dichiarazioni. «Ringrazio il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per quest’opportunità, farò di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A».





Stavolta si è dimezzato lo stipendio: 500.000 euro all’anno per lui con bonus interessanti. Il primo step scatta se riesce a disputare la metà delle partite ancora in calendario in questa stagione.