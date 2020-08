L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del Bari, che oggi sarà del nuovo tecnico Auteri.

Salvo impensabili sorprese, comunque, in serata o al massimo domani il tecnico siciliano sarà annunciato ufficialmente dalla società biancorossa.

Non può certo concedersi un giorno di relax, Giancarlo Romairone – scrive e il quotidiano -.

Non perché il Bari sia particolarmente in ritardo sulla tabella di marcia (il campionato scatterà il 27 settembre), ma il mercato non aspetta e, di solito, penalizza i ritardatari. In arrivo c’è Leonardo Candellone, 22 anni originario di Tricase e scuola Toro (proprietario del cartellino), che ha vinto il campionato di Serie C appena due anni fa con il Pordenone di Tesser, firmando 14 gol. Attaccante di categoria che si esalta allorché può sfruttare la profondità. Auteri vorrebbe ritrovare nel Bari Marco Armellino, uno che in C fa la differenza. Sempre su chiara indicazione del tecnico piace l’esterno sinistro Sergio Bubas, trentunenne argentino.