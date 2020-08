L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole dell’esterno del Catania Manneh.

«Nella scorsa stagione ho giocato a Carrara una quindicina di gare, poi sono rientrato a Catania. Ma in rossazzurro ho trovato una squadra già consolidata.

Il tecnico Lucarelli aveva già trovato un assetto molto valido, tanto è vero che prima della sosta forzata la squadra aveva collezionato sei risultati utili di fila. Ho fatto fatica a trovare spazio, ma ho lavorato con grande impegno. Quella che sta per cominciare spero sia una stagione positiva intanto per la squadra, ma pure per me. La società ha fatto grandi sacrifici per iscriversi alla C dopo aver rilevato le quote dalla vecchia proprietà. Adesso tocca a noi giocatori onorare la maglia».

Obiettivo nazionale. «Spero di riconquistare in maniera stabile la fiducia dei tecnici della nazionale gambiana. Negli ultimi mesi non sono stato convocato, ma so che mi osserveranno ancora. Considerano Catania, giustamente, un club importante, eccellente. Posso mettermi in mostra per riprendermi quel posto a cui tengo tanto. Così come tengo al Catania che mi ha accolto e mi ha permesso di esordire in Serie C».

E ancora: «Sarà un girone molto difficile, i nomi delle avversarie sono tutte di livello e ambiziose. Torna il derby col Palermo e in questi anni ho imparato a capire che cosa possa significare per la nostra gente. In ritiro stiamo lavorando con grande voglia di far bene. Tutto questo rappresenta una buona partenza, le basi solide ci sono già».