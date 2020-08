L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata a Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano e Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi. Ecco le sue parole:

«Niente allarmismi e tanto buonsenso. Il calcio sta semplicemente dimostrando che chi vive e lavora in quell’ambito è a rischio tanto quanto noi». Come mai questa esplosione di casi nel mondo del calcio? «Di fatto è un andamento normale se applicato a ciò che sta accadendo nella nostra società. I calciatori hanno viaggiato, si sono spostati e hanno corso il rischio di essere contagiati». Siamo in una situazione simile a quella degli scorsi mesi quando comparve il virus? «In parte sì, è come se si stesse affacciando nuovamente il virus. Ora però l’andamento è endemico e starà a noi riuscire a convivere con il Covid-19. Dovremo aiutare chi lavora per studiarlo e limitarlo tracciandolo». Favorevole o contrario alla riapertura degli stadi? «Credo che in questo momento non ci siano le condizioni. Non si tratta di andare a teatro o al cinema dove si resta in silenzio e seduti. Allo stadio c’è una commistione nella natura stessa del tifo, un movimento naturale nel seguire una partita».