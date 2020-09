L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo sciopero revocato in Serie C. Si giocherà, quindi, la prima giornata come da programma. Ai calciatori è stato assicurato che le liste passeranno da 22 a 24 senza limiti di età. Nel girone A l’Alessandria punta alla B con un mercato imponente, ma occhio alla Carrarese.

Tanto equilibrio nel girone B: la Triestina parte dal vantaggio di un blocco collaudato, mentre il Perugia è indietro solo di un’incollatura. Il Padova e la Sambenedettese hanno speso tanto. Al Sud, la Serie B non può di nuovo sfuggire al Bari. Il Palermo si è acceso più tardi, ma negli ultimi giorni sono arrivati i colpi Odjer, Kanoute e Broh. Sognano di ritrovare la B ad Avellino, Terni e Catanzaro. Da decifrare la Juve Stabia.