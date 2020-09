L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla prima giornata di Serie C. Si torna regolarmente in campo dopo il pericolo sciopero scongiurato. «Si è lavorato in sinergia – dice il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli – per riuscire a raggiungere l’obiettivo comune di tornare a far rotolare il pallone in campo. La prossima settimana sono già state fissate due riunioni con le nostre società per confrontarsi e deliberare sulle proposte di modifica che con l’Aic, a cui va il mio ringraziamento, abbiamo pensato di apportare. Un ringraziamento particolare va al presidente federale Gabriele Gravina per l’importate contributo. Abbiamo dato, tutti insieme, un segnale di rispetto alla passione dei tifosi».

Stato d’allerta per il Palermo, che aveva disposto tamponi anche per la formazione Berretti, che sarebbe stata pronta a partire e a scendere in campo. A Trapani, Petroni ha ceduto la società interamente a Pellino. Con il trascorrere delle ore salgono le probabilità che la squadra possa non presentarsi nella sfida contro la Casertana.