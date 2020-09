L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle principali trattative in Serie B e C. L’Empoli ha ingaggiato dall’Atalanta l’ex rosa Haas. Mazzitelli giunge a Pisa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tutino va a Salerno. Ufficiale Palmiero al Chievo, così come Asencio a Pescara.

In Serie C il Perugia ha ingaggiato Elia dall’Atalanta. Bel colpo per il Mantova che si assicura Simone Ganz. Costantino passa dalla Triestina al Modena.