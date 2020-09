L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo.

«Favorita girone I di Serie D? Dico Fc Messina. Hanno fatto un mercato intelligente, innestando tasselli lì dove serviva. Già nella passata stagione esprimevano il miglior calcio. Se avessi potuto sceglierne due, di squadre, avrei detto Fc Messina ed Acireale, che è sugli stessi livelli e ha strutturato un progetto fondato sulla continuità e sui giusti ritocchi.

Ma voglio capire quale sarà, nel concreto, l’impatto del nuovo assetto societario e manageriale nell’Acr Messina. Palermo? Sono stato chiamato per vincere il campionato, non per fare spettacolo. E il campionato lo abbiamo vinto. Primi dalla prima giornata, vincendo quasi tutte le partite. Sassolini nella scarpa? Assolutamente no. Sfido qualsiasi allenatore ad andare a Palermo, fare appena 15 giorni di ritiro e perdere solo tre partite. E poi conservo ricordi straordinari. Ho lavorato in un ambiente professionale, circondato da professionisti. Il risultato è stata la logica conseguenza. Tifo Sicilia, punto. Acireale e Licata hanno storie importanti. Messina, poi, non può impantanarsi a questi livelli. Certo, questa cosa delle due squadre non mi convince».